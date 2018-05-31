Кучма обговорив із конгресменами співпрацю США з Україною

Президент України (1994-2005) Леонід Кучма зустрівся з конгресменом Джимом Слетері (1983-1995) та конгресменом Луї Гомертом, який є членом Палати представників США з 2005 року.

Про це повідомляє у Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер.

За її словами, у зустрічі також взяв участь Михайло Жовнер – представник української громади та координатор української групи на Національному молитовному сніданку у Вашингтоні.

– У розмові учасники бесіди детально обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці між Україною та США. Леонід Кучма подякував американській стороні за систематичну допомогу від Сполучених Штатів, яку ті надають Україні. Окремо він поінформував співрозмовників щодо подовження ескалації ситуації на Донбасі та невиконання Мінських домовленостей з боку Росії, – пише Оліфер.

Конгресмени, у свою чергу, запевнили у подальшій підтримці з боку США.

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Нещодавно Леонід Кучма провів зустріч з керуючим директором Департаменту Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої дії Томасом Майр-Гартінгом.

Фото: Дарка Оліфер