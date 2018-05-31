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Факти / Україна / Київ говоритиме лише з Москвою, а не "мавпочками" Путіна – Геращенко/

Київ говоритиме лише з Москвою, а не “мавпочками” Путіна – Геращенко

Україна ніколи не вестиме прямих переговорів з так званими “республіками” на Донбасі – лише з Росією, яка є ідеологом і спонсором війни.

Ірина Геращенко

Про це написала у Facebook перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко за підсумками перегорів Тристоронньої контактної групи у Мінську.

– Ми у Мінську і сьогодні, і всі ці роки ще і ще раз чітко заявили однозначну позицію: ніяких “прямих перговорів” з маріонетками, ніякої легітимізації “республік”, яких не існує. Є український, окупований Росією, Донбас. Київ говоритиме з Москвою – ідеологом і спонсором війни на Донбасі, з окупантом, який має піти геть. Тема переговорів – Росія має піти геть з Донбасу, – наголосила вона.

Геращенко зазначила, що за війну несе відповідальність Путін, а не його “мавпочки”, тому будь-які розмови про прямі переговори з Донецьком і Луганськом – не про мир, а про капітуляцію за сценарієм Кремля.

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Раніше Факти ICTV писали, що українські військові ООС з трьох сторін оточують важливі для бойовиків населені пункти. Це викликає істерику в рядах супротивника, але зараз він навряд чи здатний до масштабного наступу.

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