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Можливий новий замах – Бабченко

Російський журналіст Аркадій Бабченко припускає, що російські спецслужби не заспокояться і будуть готувати новий замах.

Аркадій Бабченко

Про це він написав у Facebook.

– Господи, як же це чудово – не бути мішенню. Коли ти точно знаєш – все, цього разу все. Закінчилося. Не пристрелять. Зараз пару днів у них буде шок, потім пару тижнів вони будуть обтікати, потім пару тижнів їх будуть дерти в усі щілини за провалену операцію, дасть Бог, когось і звільнять, тоді взагалі є багато часу, а якщо навіть і не звільнять, то все одно кілька місяців знадобиться на вибудовування нових схем, пошук нового виконавця, пошук зброї, завезення грошей та інші технічні деталі, – припускає Бабченко.

Таким чином, за його словами, у нього є пару місяців до нової парноЇ – “почалося на тебе полювання знову, чи ні”.

– По-моєму, це будуть кращі пару місяців за останні роки мого життя, – вважає журналіст.

Читайте: Як СБУ затримувала замовника “вбивства” Бабченка

Як відомо, убивство Аркадія Бабченка замовили російські спецслужби. СБУ провела спецоперацію та зірвала замах.

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