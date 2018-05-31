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МЗС України звільнило консула-антисеміта в Гамбурзі

МЗС України звільнило консула в Гамбурзі Василя Марущинця за через його антисемітських висловлювань.

– Дисциплінарна комісія Міністерства закордонних справ України прийшла до висновку, що дії Василя Марущинця розцінюються як порушення Присяги державного службовця, правил етичної поведінки державних службовців, дії, які шкодять авторитету державної служби, – повідомили в прес-службі МЗС України, передає УНІАН.

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Копію дисциплінарної справи та результатів службового розслідування, резонансні дії якого можуть містити ознаки кримінального злочину (Розпалювання міжнаціональної ворожнечі. – Ред.), буде передано для подальшої правової оцінки до правоохоронних органів.

Нагадаємо, ще два тижні тому Василя Марушинця відсторонили від роботи.

Фото: Василь Марущинець.

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