Найближчим часом! Україна готується до безвізу з ще однією країною

Найближчим часом Україна отримає безвізовий режим з Таїландом.

Про це під час робочого візиту в Івано-Франківській області заявив президент України Петро Порошенко.

– Хочеш до Латинської Америки – будь ласка, відкрили вам безвіз. Хочеш у Катар, хочеш Кувейт і куди завгодно. Найближчим часом буде Таїланд, – повідомив президент.

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До речі, під час візиту глава держави підписав указ Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив постанову, які стверджують угоди між урядом України та Катару, а також Антигуа і Барбуди про взаємне скасування візових вимог.