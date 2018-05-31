Нова програма МВФ з Україною. У НБУ сказали – коли

У зв’язку з проведенням в 2019 році президентських і парламентських виборів Україна зможе претендувати на нову програму з МВФ не раніше 2020 року.

Про це заявив журналістам голова НБУ Яків Смолій, передає УНІАН.

– У період виборів МВФ нових програм не розглядає. Тому наступного року нам не варто чекати нової програми. Я думаю, що це може бути 2020 рік, якщо буде така потреба, – сказав глава НБУ.

При цьому він наголосив, що нова програма продублює умови, які Україна не виконала в рамках діючої програми.

Водночас, за його словами, Україна може позичити кошти на ринку зовнішніх запозичень без отримання чергового траншу МВФ.

– Безумовно, зовнішні залучення є в програмі уряду…На мою думку, це дещо більш дорогі залучення, ніж були попередні. І обсяги можуть бути нижче, ніж заявлені, – сказав Смолій, зазначивши, що у рамках такого сценарію доведеться застосовувати жорсткішу політику для стримування інфляції.

Однак він висловив сподівання, що Україна виконає зобов’язання для отримання наступного траншу, а програма з МВФ буде продовжена.

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Раніше Мінфін анонсував отримання Україною нового траншу від МВФ у червні за умови ухвалення закону про Антикорупційний суд.