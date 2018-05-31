ООС: бойовики атакували біля Кримського і Новотошківського

За минулу добу бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі, у тому числі 9 разів із застосуванням важкого озброєння, поранено двох українських військовослужбовців.

– Минулої доби, 30 травня, у районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії тривали на усіх напрямках. Російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння – 122-мм артилерійських систем, 120 і 82-мм мінометів, – повідомляє прес-центр Операції.

На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели у районах населених пунктів Зайцеве і Новотроїцьке. Адекватну відповідь ворог отримав також на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалик та Гнутове.

За даними української розвідки, втрати противника за минулу добу склали: двох бойовиків знищено і чотирьох поранено.

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Протягом ночі поточної доби, 31 травня, інтенсивність бойових дій зменшилася. Тривали бої із застосуванням тільки стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає. За минулу добу поранено двох українських військовослужбовців.

Нагадаємо, бійці ООС на Донбасі підбили БМП противника.