Отримали список: ГПУ пояснила користь фейкового убивства Бабченка

Завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти.

Про це повідомили в Генеральній прокуратурі України, пише Українська правда.

Там розповіли, що під час розмов організатор злочину Г. казав про список з 30 осіб, яких планують прибрати окрім Бабченка. Тому правоохоронці вирішили інсценувати загибель журналіста, щоб отримати цей перелік.

– Аби довести до фінальної крапки факт замовлення і виконання замовлення, а потім отримати від замовника той самий список із 30 осіб, мали інсценувати, – пояснила УП речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, цей список врешті-решт отримали.

Голова ГПУ Юрій Луценко уточнив, що удаване вбивство мало на меті “отримати більше інформації про цей список під час другого траншу оплати за виконане вбивство”.

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Також, за словами генпрокурора, фейк мав допомогти “відслідкувати зв’язки організатора із замовником після вбивства”.

Як відомо, убивство Аркадія Бабченка замовили російські спецслужби. СБУ провела спецоперацію та зірвала замах.

Фото: УНІАН