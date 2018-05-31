Погода на вихідні: де пройдуть дощі та очікувати похолодання (КАРТА)

У вихідні, 2-3 червня, дощі очікуються переважно на заході України, спека трохи спаде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у суботу, 2 червня, дощі з грозами очікуються лише на заході країни, тут буде найспекотніше – до +27.

У південних регіонах, на півночі та в центрі – у середньому +25.

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На сході та у Сумській області: від +20 до +22.

У Києві без опадів, вночі 9-11, а вдень 24-26 вище нуля.

На неділю, 3 червня, знову прогнозують дощі, але уже не тільки на заході, а й півночі України.

Максимальні +27 синоптики обіцяють на північному заході.

На решті території середня температура складе +25, на сході – на градус менше.

У столиці дощ і гроза, вночі 12-14, вдень 24-26 градусів тепла.

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.