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Прогноз погоди на сьогодні, 31 травня (КАРТА)

У четвер, 31 травня, в Україні без опадів, температура до + 32°.

В Україні сьогодні без опадів, температура до + 32°.

На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

На заході України без опадів. Температура до +30°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +29°. У центрі сонячно, температура до +31°.

Читайте: Посушливо і спекотно: погода на червень в Україні

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.

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