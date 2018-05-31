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Росія хоче повторити в Україні сценарій Придністров’я і готує пастку

Кремль хоче повторити в Україні сценарій Придністров’я. Пропонуючи “прямі переговори” з “ЛДНР” на Донбасі, Росія намагається заманити Україну в пастку.

Георгій Тука

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

– Мета Кремля – повторити в Україні сценарій Придністров’я. Під час зустрічі з віце-прем’єром Молдови я почув: стратегічна наша помилка полягає в тому, що ми погодились на “прямі переговори з ПМР”, – написав він у Facebook.

За словами Туки, після початку “прямих переговорів” наступної хвилини Москва зробить “крок у сторону”: “ну вот, теперь и договаривайтесь между собой”.

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Заступник міністра переконаний, виставивши своїх маріонеток як повноцінну сторону переговорів, Кремль миттєво займе позицію “спостерігача та миротворця” та зніме себе будь-яку відповідальність.

– Києву доведеться мати справу з “представниками”, які абсолютно ні на що не впливають, – додав він.

Раніше Ірина Геращенко наголосила, що Україна ніколи не вестиме прямі переговори з так званими “республіками” на Донбасі. Київ говоритиме тільки з Москвою, яка є ідеологом і спонсором війни.

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