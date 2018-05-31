SaveOlegSentsov: Київ готує масштабну акцію

2 червня у Києві відбудеться акція підтримки Олега Сенцова та інших українських політв’язнів – #SaveOlegSentsov.
Акція відбудеться у суботу, 2 червня, о 11:00, біля стели Незалежності (Майдан Незалежності).
Громадські активісти поіменно назвуть політв’язнів, яких незаконно утримують за гратами в Росії та окупованому Криму. Серед них митці, журналісти, правозахисники, студенти, кримські татари.
А також презентують символічну “червону картку” Кремлю та підпишуть футбольний м’яч зі прізвищами українських політв’язнів.
Дана акція є частиною глобальної кампанії #SaveOlegSentsov, загалом акції підтримки українських політв’язнів 1-2 червня відбудуться у більш ніж 30 містах по всьому світу.
Ознайомитись зі переліком міст, де пройде акція, можна тут.Читайте: Худий, блідий, випало два зуба. Сенцов відмовився припинити голодування У США підтримали вимоги Сенцова зі звільнення всіх заручників Відносини з Україною зайшли в д*пу. Ахеджакова закликала допомогти Сенцову
Загальними вимогами кампанії є:
- До влади Росії: звільнити Олега Сенцова та всіх політичних в’язнів.
- До G-7: винести питання звільнення Олега Сенцова та усіх політичних в’язнів на обговорення під час 44 саміту G-7, 8-9 червня в Канаді. Ініціювати окремий перемовний процес між Росією та Україною зі звільнення громадян України, які засуджені в Росії та окупованому Криму за політичними мотивами і виступити посередниками у таких перемовинах.
- До влади країни, яка приймає участь у заходах навколо Чемпіонату світу з футболу, а також в інших офіційних заходах: піднімати питання стану прав людини і політв’язнів в Росії та окупованому Криму.
- До громадянського суспільства: підтримати лозунг “на чемпіонаті світу по футболу в Росії я вболіваю за політв’язнів”.
- До влади України: створити пост спец представника з прав українських політв’язнів, які утримуються в Росії та окупованому Криму.
Нагадаємо, що Олег Сенцов – українських режисер незаконно ув’язнений в російській в’язниці, який 14 травня цього року оголосив безстрокове голодування із вимогою звільнити усіх українських політв’язнів.
До речі, підтримати акцію у соцмережах можна за посиланнями:
Facebook: https://www.facebook.com/SaveSentsov/
Twitter: https://twitter.com/SaveSentsov
Telegram: https://t.me/SaveSentsov