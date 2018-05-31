PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / #SaveOlegSentsov: Київ готує масштабну акцію/

#SaveOlegSentsov: Київ готує масштабну акцію

2 червня у Києві відбудеться акція підтримки Олега Сенцова та інших українських політв’язнів – #SaveOlegSentsov.

Акція відбудеться у суботу, 2 червня, о 11:00, біля стели Незалежності (Майдан Незалежності).

Громадські активісти поіменно назвуть політв’язнів, яких незаконно утримують за гратами в Росії та окупованому Криму. Серед них митці, журналісти, правозахисники, студенти, кримські татари.

А також презентують символічну “червону картку” Кремлю та підпишуть футбольний м’яч зі прізвищами українських політв’язнів.

Дана акція є частиною глобальної кампанії #SaveOlegSentsov, загалом акції підтримки українських політв’язнів 1-2 червня відбудуться у більш ніж 30 містах по всьому світу.

Ознайомитись зі переліком міст, де пройде акція, можна тут.

Читайте: Худий, блідий, випало два зуба. Сенцов відмовився припинити голодування У США підтримали вимоги Сенцова зі звільнення всіх заручників Відносини з Україною зайшли в д*пу. Ахеджакова закликала допомогти Сенцову

Загальними вимогами кампанії є:

  1. До влади Росії: звільнити Олега Сенцова та всіх політичних в’язнів.
  2. До G-7: винести питання звільнення Олега Сенцова та усіх політичних в’язнів на обговорення під час 44 саміту G-7, 8-9 червня в Канаді. Ініціювати окремий перемовний процес між Росією та Україною зі звільнення громадян України, які засуджені в Росії та окупованому Криму за політичними мотивами і виступити посередниками у таких перемовинах.
  3. До влади країни, яка приймає участь у заходах навколо Чемпіонату світу з футболу, а також в інших офіційних заходах: піднімати питання стану прав людини і політв’язнів в Росії та окупованому Криму.
  4. До громадянського суспільства: підтримати лозунг “на чемпіонаті світу по футболу в Росії я вболіваю за політв’язнів”.
  5. До влади України: створити пост спец представника з прав українських політв’язнів, які утримуються в Росії та окупованому Криму.

Нагадаємо, що Олег Сенцов – українських режисер незаконно ув’язнений в російській в’язниці, який 14 травня цього року оголосив безстрокове голодування із вимогою звільнити усіх українських політв’язнів.

До речі, підтримати акцію у соцмережах можна за посиланнями:

Facebook: https://www.facebook.com/SaveSentsov/
Twitter: https://twitter.com/SaveSentsov
Telegram: https://t.me/SaveSentsov

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка