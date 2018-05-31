Скільки заробив Бориспіль на фіналі ЛЧ УЄФА

Під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві аеропорт прийняв рекордних 52 599 пасажирів і заробив 31,3 млн грн чистого прибутку.

Про це повідомив керівник Борисполя Павло Рябікін на прес-конференції у Києві.

– Додатково у цей день аерпорот заробив порядка 31,5 млн грн чистого прибутку, – сказав Рябікін.

Крім того, у день проведення фінальної гри у Києві аропорт поставив рекорд з кількості пасажирів.

– Всього у цей день було обслуговано 52 599 пасажирів, що є абсолютним рекордом в історії існування Борисполя. Для порівняння фінал «Євро-2012» у нас було 38 000 пасажирів. Минулого року ми один раз перетнули межу 40 000, – зазначив керівник аеропорту.

Але варто зауважити, що з логістикою у аеропорту все-таки виникали проблеми. Зокрема за день до матчу та безпосередньо у день матчу виїхати чи в’їхати до аеропорту було дуже важко.

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Рябікін також повідомив, що за період фіналу Ліги чемпіонів УЄФА – 3 24 по 28 травня 2018 року, аеропорт прийняв 31 чартерний рейс із вболівальниками клубу Реал Мадрид, 40 рейсів із вболівальниками Ліверпуль, 3 рейси з урядовими офіційними особами та 72 рейси бізнес-джетів.

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