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Справа Бабченка: суд обрав запобіжний захід підозрюваному в організації “вбивства”

Шевченківський районний суд Києва ухвалив взяти підозрюваного в організації замаху на Аркадія Бабченка Бориса Германа під арешт строком на 60 днів без права застави.

Захист підозрюваного обіцяє оскаржити дане рішення.

Сам Герман заявив, що працює на контррозвідку і це була спланована спецоперація.

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Крім того, організатор “вбивства” стверджує, ніби знав, що найнятий ним Олексій Цимбалюк співпрацює з СБУ.

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Нагадаємо, журналіст Аркадій Бабченко, про “ вбивство якого повідомлялося увечері 29 травня, виявився живий – це була спецоперація СБУ.

За його смерть російські спецслужби заплатили організатору $40 тисяч, з яких $30 тисяч призначалися кілеру.

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