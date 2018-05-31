Україна і НАТО організовують кіберполігон ЗСУ

В Україні в рамках трастових фондів Північноатлантичного альянсу реалізується низка проектів для армії. Один з них – створення кіберполігона Збройних сил України.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на виконуючого обов’язки начальника Головного управління військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ Валентина Левчика.

За його словами, потужним практичним механізмом НАТО у співпраці з Україною є трастові фонди, які використовуються для розвитку оперативних можливостей і сприяння загальній трансформації ЗСУ.

– Тут я хочу зауважити, що відповідальним органом державної влади за реалізацію проекту цього трастового фонду є СБУ, але в рамках фонду Збройними силами реалізується пілотний проект зі створення кіберполігону ЗСУ. Цікавий проект, – сказав Левчик.

Він також зауважив, що зараз працюють вісім таких фондів, шість з яких були започатковані на виконання рішень саміту НАТО в Уельсі у вересні 2014 року, на фоні агресії Росії проти України.

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Нагадаємо, члени НАТО повинні підтримати надії Грузії та України на вступ до Альянсу.