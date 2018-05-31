В Україні можуть вести валютні обмеження – причина

Національний банк України може посилити монетарну політику та ввести валютні обмеження в разі посилення інфляційного тиску, якщо Україна не отримає черговий транш МВФ.
Про це заявив глава НБУ Яків Смолій на спільній конференції центробанків України та Польщі, передає Інтерфакс-Україна.
Національний банк України може вдатися до більш жорсткої монетарної політики та введення деяких валютних обмежень у разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий кредитний транш МВФ.
– Якщо зростатиме інфляційний тиск, безумовно, НБУ посилюватиме монетарні інструменти для стримування інфляції, будемо вводити певні обмеження для запобігання можливого виведення капіталу, – сказав Смолій.
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За його словами, питання можливих сценаріїв розвитку подій у разі відсутності чергового кредитного траншу МВФ обговорювалося під час засідання комітету монетарної політики НБУ.
Нагадаємо, українська влада розраховує на отримання траншу від МВФ у розмірі $1,9 млрд вже в червні.