В Україні можуть вести валютні обмеження – причина

Національний банк України може посилити монетарну політику та ввести валютні обмеження в разі посилення інфляційного тиску, якщо Україна не отримає черговий транш МВФ.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій на спільній конференції центробанків України та Польщі, передає Інтерфакс-Україна.

Національний банк України може вдатися до більш жорсткої монетарної політики та введення деяких валютних обмежень у разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий кредитний транш МВФ.

– Якщо зростатиме інфляційний тиск, безумовно, НБУ посилюватиме монетарні інструменти для стримування інфляції, будемо вводити певні обмеження для запобігання можливого виведення капіталу, – сказав Смолій.

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За його словами, питання можливих сценаріїв розвитку подій у разі відсутності чергового кредитного траншу МВФ обговорювалося під час засідання комітету монетарної політики НБУ.