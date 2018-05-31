PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Вступ у медичні та педагогічні ВНЗ 2019: кому держава надасть перевагу/

Вступ у медичні та педагогічні ВНЗ 2019: кому держава надасть перевагу

З 2019 року до педагогічних та медичних ВНЗ у першу чергу братимуть абітурієнтів, які погодяться 3 роки відпрацювати в селі або селищі.

ВНЗ

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 30 травня, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Цей документ набере чинності 1 січня 2019 року.

– Правом першочергового зарахування зможуть скористатися вступники до медичних та педагогічних вишів на спеціальності галузей знань 01 Освіта/Педагогіка і 22 Охорона здоров’я. Їм треба буде відпрацювати в сільській місцевості не менш як 3 роки – на цей період фахівцям безкоштовно надаватимуть житло з оплатою опалення і освітлення, – йдеться у повідомленні.

За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, наприкінці 2016 року парламент відмінив примусове працевлаштування випускників медичних вишів, адже вільний вибір місця подальшої роботи – це їхнє конституційне право.

– Водночас була передбачена можливість першочергового зарахування до медичних і педагогічних університетів тих вступників, які самі виявлять бажання відпрацювати в сільській місцевості. І сьогодні уряд прийняв дуже важливе рішення, визначивши, як відбуватиметься цей процес – хто формуватиме потребу в кадрах, як укладатимуться угоди тощо. Ми сподіваємося, що це дозволить покращити рівень надання освітніх та медичних послуг в селах, – зазначила вона.

За її словами, після закінчення навчання випускник повинен буде протягом місяця прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий договір та почати роботу.

У разі відмови виконувати умови угоди – випускник має відшкодувати кошти на його підготовку.

Читайте: В Україні з’явиться іспит з української мови як іноземної

Раніше ми писали про зміни, що чекають на абітурієнтів під час вступної кампанії 2018 року.

ФотоМіносвіти

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка