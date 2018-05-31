Вступ у медичні та педагогічні ВНЗ 2019: кому держава надасть перевагу

З 2019 року до педагогічних та медичних ВНЗ у першу чергу братимуть абітурієнтів, які погодяться 3 роки відпрацювати в селі або селищі.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 30 травня, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Цей документ набере чинності 1 січня 2019 року.

– Правом першочергового зарахування зможуть скористатися вступники до медичних та педагогічних вишів на спеціальності галузей знань 01 Освіта/Педагогіка і 22 Охорона здоров’я. Їм треба буде відпрацювати в сільській місцевості не менш як 3 роки – на цей період фахівцям безкоштовно надаватимуть житло з оплатою опалення і освітлення, – йдеться у повідомленні.

За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, наприкінці 2016 року парламент відмінив примусове працевлаштування випускників медичних вишів, адже вільний вибір місця подальшої роботи – це їхнє конституційне право.

– Водночас була передбачена можливість першочергового зарахування до медичних і педагогічних університетів тих вступників, які самі виявлять бажання відпрацювати в сільській місцевості. І сьогодні уряд прийняв дуже важливе рішення, визначивши, як відбуватиметься цей процес – хто формуватиме потребу в кадрах, як укладатимуться угоди тощо. Ми сподіваємося, що це дозволить покращити рівень надання освітніх та медичних послуг в селах, – зазначила вона.

За її словами, після закінчення навчання випускник повинен буде протягом місяця прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий договір та почати роботу.

У разі відмови виконувати умови угоди – випускник має відшкодувати кошти на його підготовку.

Читайте: В Україні з’явиться іспит з української мови як іноземної

Раніше ми писали про зміни, що чекають на абітурієнтів під час вступної кампанії 2018 року.

Фото: Міносвіти