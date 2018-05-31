Я не знав. Клімкін про спецоперацію та “вбивство” Бабченка

Глава МЗС України Павло Клімкін не знав про те, що “вбивство” журналіста Аркадія Бабченка було спецоперацією СБУ.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у Twitter.

– Мене запитують, чи знав я про спецоперацію з Бабченком, виступаючи позавчора в РБ ООН. Не знав, говорив щиро. І я дуже радий, що Аркадій живий, – написав він.

При цьому міністр зауважив, його теза про те, що Росія дестабілізуватиме ситуацію в Україні, в тому числі таким чином, більш ніж виправдана.

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Нагадаємо, 29 травня стало відомо про “вбивство” Аркадія Бабченка. Під час засідання Радбезу ООН глава МЗС Павло Клімкін заявив, що журналіст був противником кремлівського режиму та боровся за демократичну Росію з території України.

– Аркадій Бабченко, російський журналіст і добре відомий противник російського режиму, був убитий біля своєї квартири в Києві. До того, як він прибув в Україну, його змусили залишити Росію після нападів і загроз на адресу його та його родини, – сказав Клімкін у відповідь на репліку російського постпреда при ООН.