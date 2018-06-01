Бензинова криза: у Донецьку черги на АЗС по 40 машин

В окупованому Донецьку виникла чергова бензинова криза – через дефіцит пального на автозаправних станціях збільшуються черги.
Як повідомляє Радіо Донбас.Реалії, проблеми з доступом до бензину спостерігаються вже тиждень. Станом на 1 червня не на всіх АЗС є паливо. Там, де він є, утворюються черги по 30-40 автомобілів, і за кілька годин паливо вичерпується.
За даними видання, на донецьких АЗС ввели обмеження продажу палива: 20 літрів в один бак. Ціна бензину А-95 зросла до 51 рубля (близько 23 гривень за “місцевим” курсом).
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Підконтрольна проросійським бойовикам паливна компанія пояснила, що дефіцит бензину на місцевих АЗС виник через перебої у поставці.
Нагадаємо, у мережі до сих пір сміються над знімком, на якому видно, як “міністра оборони” терористів обгавкав дворовий пес.