Богомолець: В Україні лікування карієсу має стати безкоштовним

Більшість базових стоматологічних послуг, які надаються населенню, є профілактичними, а тому мають належати до первинної медичної допомоги, яка фінансується з держбюджету.

Таку думку висловила народний депутат України та голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

– Так є у більшості європейських країн, де 80-85% лікарів стоматологічного профілю складають лікарі-стоматологи загальної практики. Вони працюють на первинній ланці за принципом сімейного лікаря, проводячи лікування найбільш поширених захворювань зубів та ротової порожнини та здійснюючи профілактичні заходи. Саме ці послуги, які належать до первинної ланки медицини, вже найближчим часом мають стати безкоштовними для українців, – впевнена Богомолець.

Вона зазначила, що хвороби шлунково-кишкового тракту, серцево-судинні хвороби, атеросклероз і його ускладнення найчастіше є просто наслідком хворих зубів, що не лікуються.

– Запалення в порожнині рота запускає різноманітні запальні процеси в усьому організмі, зокрема ендокардит та системні хвороби сполучної тканини. Чи варто навантажувати ще й печінку вже хворої людини різноманітними сильнодійними ліками, якщо всього лише потрібно вилікувати йому карієс? На вторинній та третинній ланці у Європі спеціалізовану або високоспеціалізовану стоматологічну допомогу надають лише 15-20% лікарів-стоматологів. Тільки така допомога та всі естетичні стоматологічні процедури, на моє переконання, в Україні мають здійснюватися на основі співоплати, – підкреслила політик.

За її словами, через те, що на сьогодні, фактично, всі види стоматологічних послуг в Україні є платними, ситуація з захворюваннями ротової порожнини дедалі погіршується і стала катастрофічною.

– Так, наприклад, серед призовників та мобілізованих до АТО потреба в санації та лікуванні ротової порожнини сягає 95%. Про що може думати на передовій захисник нашої країни, якщо у нього нестерпно болить зуб або вже нема чим пережувати їжу? Розповсюдженість карієсу у дітей в Україні становить близько 80%, що в декілька разів вище, ніж в європейських країнах. Зростає також кількість тяжких запальних ускладнень стоматологічних захворювань, в тому числі з летальними випадками, – розповіла голова профільного комітету Ради.

Народний депутат зазначила, що хоча за кваліфікаційними характеристиками 70% стоматологів в Україні належать до первинної ланки та працюють на первинному рівні, законодавчо всі без винятку лікарі-стоматологи належать до вторинного рівня медичної допомоги.

– Це колізія, яку нам треба вирішити. Для цього Кабінет міністрів має розробити та запропонувати Парламенту внести зміни до відповідних законодавчих актів – виділити стоматологію в окремий вид медичної допомоги. Стоматологія має бути розбита на різні види стоматологічних послуг, кожна з яких належатиме до певної ланки – первинної, вторинної чи третинної, – зазначила Ольга Богомолець.

Також, на її думку, Кабмін під час розробки програми медичних гарантій має забезпечити включення до переліку медичних послуг, що надаються на первинному рівні, послуги з надання стоматологічної медичної допомоги.

Читайте: Богомолець закликає Раду ухвалити 17 травня закон про трансплантацію

– Зі свого боку МОЗ має включити стоматологів до переліку лікарів, які надають первинну медичну допомогу та забезпечити чіткий розподіл переліку стоматологічних послуг залежно від рівня надання медичної стоматологічної допомоги. Саме такі доручення отримали відповідні органи після проведеного мною нещодавно в парламенті круглого столу. Так, спільними зусиллями ми зможемо переломити ситуацію з катастрофічним поширенням стоматологічних захворювань в Україні, – впевнена парламентар.

Вона підкреслила: українці мають не тільки доживати до 80 років, а ще й мати в цьому віці не менш ніж 20 власних зубів.

– Цього можна досягнути лише за реальної доступної стоматологічної допомоги сімейного лікаря-стоматолога. Реформи мають відбуватися заради людей — і їх метою має бути збільшення тривалості гідного й продуктивного життя наших громадян, – резюмувала Ольга Богомолець.