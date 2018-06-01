Бойовики застосували заборонену артилерію та міномети, поранено трьох бійців

Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Минулої доби бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню. Троє бійців ЗСУ зазнали поранень під час боїв.

Бойові дії тривали на всій лінії зіткнення. Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне положення, повідомляє штаб ООС.

Бойовики 7 разів застосовували заборонену зброю – 120 та 82-мм міномети, а також 122-мм артилерію. Загалом за добу зафіксовано 26 порушень припинення вогню.

На Луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське.

На Донецькому напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка друга та Кам’янка.

На Маріупольському напрямку – в районах населених пунктів Чермалик, Павлопіль і Водяне.

Читайте: Росія хоче повторити в Україні сценарій Придністров’я і готує пастку

Для недопущення просування противника в бік наших позицій і подавлення його вогневих точок, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримували займані позиції.

Вчора вранці противник обстріляв населений пункт Чермалик, випустивши близько 30 снарядів і мін. Українська сторона СЦКК зафіксувала попадання міни у подвір’я приватного помешкання.

Читайте: Українські військові знищили БМП бойовиків на Донбасі

Минулої доби під час боїв поранення отримали троє наших воїнів.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат: двоє окупантів загинули та двох поранено. Крім того, знищено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, 1 одиницю ЗУ-23-2 та 1 міномет.

Раніше бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі, в тому числі 9 разів із застосуванням важкого озброєння.