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День незалежності Ізраїлю в Києві – дата і місце

3 червня, у Саду бажань на території Національного комплексу Експоцентр України, відбудеться велике свято, присвячене 70-й річниці Дня Незалежності Держави Ізраїль.

Організатори свята, присвяченого 70-й річниці Дня Незалежності Держави Ізраїль – Посольство Держави Ізраїль в Україні, Ізраїльський культурний Центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні спільно з Міністерством Туризму, Єврейським агентством Сохнут Україна, Київським Єврейським общинним центром Халом і Міжнародною єврейською студентською організацією Гілель.

Свято буде організовано у форматі традиційного пікніка, в якому візьмуть участь більше двох тисяч гостей. Відвідувачам буде запропоновано широкої спектр розваг, а також створені усі умови для комфортного відпочинку.

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День Незалежності – головне державне свято, що відзначається у пам’ять про проголошення Держави Ізраїль 14 травня 1948 року. Цей знаменний для Держави Ізраїль день широко і масово відзначають як у країні, так і за її межами.

Дата і час: 3 червня з 15-00 до 22-00

Місце: Київ, Сад бажань на території Національного комплексу Експоцентр України.

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