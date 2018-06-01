День захисту дітей. Рейтинг успішних маленьких українців

В перший літній день ми публікуємо список маленьких українців, що перевершують багатьох дорослих своїми талантами. Факти ICTV знайшли дітей, що вражають своїми вміннями.

Міжнародний день захисту дітей сприймається як свято розваг, відпочинку і асоціюється з дитячою безтурботністю. Однак є діти, які, не дивлячись на свій вік, можуть дати фору багатьом дорослим. Далі у підбірці читайте про п’ятірку дітлахів, що обійшли не лише своїх ровесників, а й дорослих, у спорті, мистецтві, науці та не тільки.

Юний рятувальник

15-річний Андрій Буртовий з Києва врятував від пожежі мешканців багатоповерхівки.

Ввечері хлопець проходив повз будинок, який палав. Він не злякався і, незважаючи на сильне задимлення, забіг у під’їзд та почав стукати в квартири на усіх поверхах.

Рятівник попередив жителів, які не підозрювали про пожежу. Тож коли на місце події приїхали рятувальники, жителі чекали на них вже чекали на вулиці. Через пожежу ніхто не постраждав. Виявилось, що вогонь спалахнув в одній з квартир і перекинувся на дах.

Знайти героя рятувальникам вдалось не одразу. Після того, як попередив мешканців будинку, Андрій пішов додому. Лише через кілька днів його вдалось відшукати завдяки жителям, що розповіли про хлопця в ДСНС.

Юний рятувальник розповів пожежникам, що заходити до палаючого будинку не боявся. В той момент думав лише про те, щоб якомога швидше попередити його мешканців.

Наймолодший гросмейстер

Кирило Шевченко в 15 років став наймолодшим в Європі міжнародним гросмейстером.

Юнак систематично перемагає в національних та світових змаганнях з шахів. Цікаво, що зараз в світі є лише один тінейджер-гросмейстер, молодший за українця. Це чотирнадцятирічний американець Авондер Ліанг.

Стаж перемог хлопця налічує вже не один рік. В дев’ятирічному віці він став кандидатом в майстри спорту. І таким чином обігнав Гарі Каспарова, який цей титул здобув у десять років.

Як почав грати в шахи – хлопець не пам’ятає. За словами його бабусі, це сталось випадково. В трирічному віці Кирило був в гостях у родичів, де не було іграшок. Стояла лише шахівниця. Щоб розважити малюка, бабуся почала з ним переставляти фігури на дошці.

Зараз вдома в Києві Кирило буває не часто. У гросмейстера напружений графік змагань по всьому світу. Свою майбутню кар’єру юнак пов’язує виключно з шахами.

Маленька художниця

Першу картину дівчинка намалювала, коли їй було дев’ять місяців.

Трирічна Ніка Стрілецька малює вже більше двох років. Працює дівчинка в напрямку абстрактного живопису. Усі картини більші за саму художницю. За словами матері дівчинки, професійної художниці Тетяни Охріменко, до малювання її ніхто не примушував. Малеча сама взяла пензель і фарби матері і почала малювати.

За плечима Ніки вже кілька персональних виставок. Щомісяця знаходиться один-два покупці робіт дівчинки. Середня вартість картин – 200 доларів США.

Минулого року Ніка встановила рекорд України. Вона стала наймолодшою авторкою персональної виставки картин абстрактного живопису. На той момент було менше двох років.

В один рік – на ролики

Дівчинка офіційно стала найменшим ролером в Україні.

Не всі діти в 16-місячному віці ходять. Однак Олівія Шпитко у рік і чотири місяці вже почала кататись на роликах. До неї це звання носила півторарічна дівчинка.

За зізнаннями батьків, дівчинка стала на ролики ще напередодні свого першого дня народження. Рекорд зафіксували в березні цьогоріч. Щоб отримати звання, Олівія катається п’ять разів на тиждень по одній годині.

До найменших за розміром роликів малеча ще не виросла. Тож носить на кілька розмірів більші. Оливка, як називають її рідні, не просто їздить на роликах. Вона вже виконує нескладні маневри: оминає фішки та вилазить на малий трамплін.

Винахідниця

16-річна дівчина винайшла прилад для людей з вадами зору.

Львівянка Софія Петришин за кілька тижнів представить свій винахід на Міжнародній олімпіаді геніїв у США. Прилад перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля. З його допомогою незрячі зможуть зчитувати інформацію з комп’ютерів, екранів банкоматів та інформаційних моніторів.

Дівчина планує розробити ще один винахід для людей зі слабким зором. Це буде додаток для операційної системи Android. З його допомогою користувачі зможуть вивчати шрифт Брайля через Bluetooth-модуль.

Бонус: міні-мільйонер

Семирічний житель Черкас став наймолодшим мільйонером в Україні. Він задекларував прибуток за минулий рік у розмірі більше одного мільйона. Яким чином отримав чималі статки маленький українець, в Державній фіскальній службі, не уточнюють.

Фото: facebook, Федерація Шахів України, Діти України, Інформатор, facebook