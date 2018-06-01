Хто охоронятиме Аркадія Бабченка

Російського журналіста Аркадія Бабченка, на якого російські спецслужби готували замах, охороняє Служба безпеки України.

Про це у коментарі Інтерфакс-Україна повідомив керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей.

– Забезпечують (охорону Аркадія Бабченко – Ред.) фахівці СБУ, – уточнив він.

Гелетей також оцінив спецоперацію спецслужб з розкриття підготовки замаху на журналіста:

– Це дуже скрупульозна робота, і СБУ спрацювала на 100%. Вони задокументували всі ключові речі, необхідні для того, щоб ця справа мала перспективи в суді, – підкреслив начальник УДО.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 30 потенційним жертвам російських спецслужб нададуть охорону.

Читайте: Бабченко стане громадянином України Нагадаємо, організатор замаху на журналіста Аркадія Бабченка планував усунути 30 осіб на території України. Завдяки інсценуванню вбивства Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти.