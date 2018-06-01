ICU в четвертий раз поспіль визнана кращим інвестбанком України

Група ICU стала переможцем премії Cbonds Awards CIS-2018 в номінації “Кращий інвестиційний банк України”.

Нагородження переможців відбулося під час щорічного облігаційного конгресу країн СНД і Балтії 31 травня 2018 року в Астані (Казахстан). Перемога в цій номінації стала для ICU вже четвертою за рахунком. Крім того, починаючи з 2009 року, ICU 5 разів отримувала золото в номінаціях Cbonds Awards “Краща аналітика з фінансових ринків України” і є п’ятикратним чемпіоном в номінації “Кращий sales на ринку України”.

– Нам дуже приємно, що українські та міжнародні інвестори, які брали участь в голосуванні дали нашій роботі найвищі оцінки. ICU працює на українському ринку більше 10 років, одним колективом ми провели інвесторів і через час розквіту української економіки, і через кілька криз, залишаючись для них головним оператором ринку. Дякуємо за підтримку. Ми з радістю продовжимо знаходити і реалізовувати для клієнтів якісні та привабливі інвестиційні рішення в Україні, – прокоментував нагороду керуючий партнер ICU Костянтин Стеценко.

Cbonds Awards CIS – щорічна премія, яка вручається кращим учасникам фінансових ринків країн СНД. Переможців в ній визначають за результатами опитування серед учасників і експертів фінансових ринків. Цього року лауреатами премії стали компанії, що надають інвестиційно-банківські послуги на ринках України, Казахстану, Білорусі, Росії, Азербайджану, Грузії та Вірменії.

Група ICU – незалежна інвестиційно-консалтингова група, що надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи.

Читайте: Група ICU була визнана найкращим інвестиційним партнером страхових компаній

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. З 2010 року прибутковість флагмана групи CIS Opportunities Fund склала більше 16% річних, за вирахуванням плати за управління, в порівнянні з річним доходом менше 1% для індексу HFRI Emerging Markets Russia / Eastern Europe Index за аналогічний період.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко