Кольченка шантажують і нав’язують громадянство РФ – мати

Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування у російській колонії з вимогою звільнити Олега Сенцова, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в Криму.

Про це у коментарі Крим.Реалії розповіла мати політв’язня Лариса Кольченко.

– Примушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, “як погано в Україні і як добре в Росії”, потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що “у тебе батьки в Криму залишилися”, що треба б якось прийняти громадянство…А потім у відкриту хочуть, щоб він підписав паспорт, – розповіла жінка.

Вона вважає, що таким чином Росія розраховує на те, що, коли її син прийме російське громадянство, Україна не зможе вплинути на його звільнення.

Учора, 31 травня, кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про голодування.

Читайте: МЗС України розглядає можливість обміну Сенцова на Вишинського

Нагадаємо, у серпні 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів у Криму. Другий підсудний – Олександр Кольченко – отримав покарання у вигляді 10 років ув’язнення у виправній колонії суворого режиму.

Фото: Крим.Реалії