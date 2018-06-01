Коли і на скільки зростуть тарифи на воду – відповідь Київводоканалу

Підвищення тарифів на водопостачання у Києві має затвердити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Такого рішення ще немає.

Про це пише УНН з посиланням на прес-службу Київводоканалу.

– Підвищення буде обов’язково, тому що воно затверджено, але остаточно затвердити повинна комісія НКРЕКП, яка тільки вчора була обрана. Ми чекаємо, коли комісія це затвердить. Це не прив’язано до 1 червня, це прив’язано до роботи самої комісії. Як тільки вона затвердить, далі буде публікація на сайті, у ЗМІ, і після цього вже буде підвищення. Там буде повне роз’яснення – як буде рахуватися, з якого числа, – розповіли у компанії.

Зазначається, що підвищення тарифів було схвалено 15 лютого на відкритому слуханні. Тоді тариф Київводоканалу на водопостачання пропонувалося підвищити на 9,34% – з 6,32 до 6,91 грн/куб. м (без ПДВ), а на водовідведення – на 13,45% – з 5,50 до 6,24 грн/куб. м (без ПДВ).

Читайте: У Києві перестануть хлорувати воду – дата

До речі, у 2019 році в Києві планується ще одне підвищення тарифів на воду.