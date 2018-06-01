Луценко розповів про причину імітації вбивства Бабченка

Імітація вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка була необхідна для того, аби отримати додаткову інформацію про замовника.

Генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що інсценування смерті російського журналіста Аркадія Бабченка було необхідне для того, аби отримати додаткову інформацію про список цілей та замовника вбивства.

За його словами, така імітація передбачена статтею 271 КПК і використовувалася понад 30 разів за останні 2,5 роки.

– Друге, після замовлення убивства Бабченка організатор Г. запропонував виконавцю Ц. (який діяв у співпраці з СБУ) вбити ще 2 осіб. При цьому він сказав, що існує цілий список понад 30 осіб, яких хочуть знищити російські спецслужби. Третє, затримання Г. до теракту не знешкодило би загрозу всім цим людям. Імітація вбивства давала можливість отримати додаткову інформацію про список і про замовника, – написав Луценко.

Читайте: Недобре запідозрили ще напередодні: все про вбивство Аркадія Бабченка

Він додав, що слідство отримало список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів.

До слова, російського журналіста Аркадія Бабченка, на якого російські спецслужби готували замах, охороняє Служба безпеки України.