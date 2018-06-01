Новий режим роботи КПВВ на лінії розмежування

1 червня 2018 року контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ), що розташовані на лінії зіткнення, перейшли на літній режим роботи.
Про це повідомляє прес-служба ООС у Facebook.
У літній період в’їзд-виїзд громадян через КПВВ буде здійснюватися з 6.00 до 20.00 години.
На літній час перевели дорожні коридори:
- Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ – КПВВ Золоте
- Горлівка – Бахмут – КПВВ Майорське
- Донецьк – Курахове – КПВВ Маріїнка
- Донецьк – Маріуполь – КПВВ Новотроїцьке
- Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь – КПВВ Гнутове
- Станиця-Луганська – Щастя – Новоайдар – КПВВ Станиця Луганська
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