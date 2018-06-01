Новий режим роботи КПВВ на лінії розмежування

1 червня 2018 року контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ), що розташовані на лінії зіткнення, перейшли на літній режим роботи.

Про це повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

У літній період в’їзд-виїзд громадян через КПВВ буде здійснюватися з 6.00 до 20.00 години.

На літній час перевели дорожні коридори: