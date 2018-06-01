ООС: зміни в тактиці роботи російських окупаційних військ

Як минув місяць Операції об’єднаних сил на Донбасі. Чому російські бойовики обстрілюють цивільні об’єкти і будинки місцевих жителів. Де варто очікувати загострення бойової ситуації і чому – в матеріалі Фактів ICTV.

Минув місяць від початку Операції об’єднаних сил. Впродовж травня ситуація на Сході видалася найгарячішою за останні півроку, якщо не більше. Загалом, бойове загострення військові пояснюють саме зміною формату операції – з антитерористичної, яка була під керівництвом СБУ на об’єднаних сил, коли контроль перейшов до ЗСУ.

З початком проведення ООС, росіяни не просто збільшили кількість обстрілів, використовуючи артилерію і танки, а роблять це так, щоб дискредитувати Збройні сили України і посіяти паніку серед жителів окупованих територій і населених пунктів, прилеглих до зони бойових дій з обох боків. Від 30 квітня і впродовж травня основною ціллю бойовиків стали не тільки позиції української армії, а й цивільні об’єкти.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з січня до квітня 2018 року цілеспрямовано росіяни здійснили 15 обстрілів цивільних об’єктів. А вже за перші два тижня травня таких обстрілів було 22. При цьому бойовики заявляють, що це навмисно роблять ЗСУ, щоб знищити інфраструктуру. На окупованих територіях сіється паніка серед місцевого населення про наступ ЗСУ, створення ними фільтраційних таборів і так звану окупацію міст невизнаних терористичних республік.

При тому ж, цивільні об’єкти обираються дуже критичні, важливі для життя населення: школи, тепло-електростанції, Донецька фільтрувальна станція, тубдиспансері – це соціальні об’єкти, де є велике скупчення цивільного населення.

За даними воєнної розвідки, спостерігаються зміни в тактиці застосування російських окупаційних військ. Зараз окупанти діють так само, як в 2015-2016 роках, коли для вогневих позицій обирають райони, поблизу цивільних об’єктів, промислові райони, для того, щоб заховати техніку. І з цих районів цілеспрямовано стріляють на знищення українських позицій і місць, де можливе скупчення цивільного населення.

З початком ООС активізувалися не лише бойові дії, а й активізувалося підвезення боєприпасів, особового складу, техніки з території РФ на українську територію. У них поновилися військові навчання. Практично у всіх підрозділах незаконних військ, які зараз знаходяться на передовій, керівний склад та інструктори – це кадрові російські офіцери. Проте, як зазначає українська розвідка, Росія зараз прискіпливіше ставиться до того, щоб приховати присутність своїх військових на Донбасі.

Якщо говорити про бойові дії, то їхній майданчик незмінний. Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Новолуганське, Новоселівка, Луганське, Авдіївка, біля Шахти Бутівка, Мар’їнка, Павлопіль, Водяне та Широкіне.

Найбільш загостреною ситуація впродовж тижня була в околицях Торецька – міста, в якому бойових дій не відбувалося від літа 2014, але яке впритул розташоване до лінії бойових дій. Серед бойовиків вже кілька тижнів ширяться панічні чутки про наступ ЗСУ на окуповану Горлівку, і реагуючи на це, вони стріляють по навколишнім селам і містам.

Минулого тижня Україну сколихнула новина про вбивство 15-річної дівчини в селі Залізне, біля Торецька. 120-мм міна розірвалася в кількох метрах від дівчини і не залишила жодних шансів на порятунок дитини.

Із далекобійних гаубиць, важкими снарядами 152-го калібру та зі 120-х мінометів на початку тижня бойовики атакували психіатричний та протитуберкульозний місцеві диспансери. До лікарських закладів прилетіло і розірвалося щонайменше 35 снарядів.

З житлових кварталів Комсомольского району міста Горлівки бойовики обстріляли Стару Миколаївку, випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.

На Маріупольському напрямку ситуація також загострилася. І там, так само, ворог сіє паніку на окупованих територіях про наступ української армії. Так, на проросійських сторінках у соцмережах з’явилась інформація про те, що ЗСУ зайшли в село Петрівське Старобешівського району, яку поширили і українські журналісти.

Згідно з давніми планам ОБСЄ, Петрівське було одним з районів розведення сторін. Основу оборони противника на схід від цього села становить курган Чорна могила. Інформація про звільнення Петрівського збройними силами не відповідає дійсності. Хоча, у 93 ОМБр, яка дислокується на цьому напрямку, заявляють, що просування наших сил на цьому напрямку все ж є, але південніше, в районі Миколаївка-Докучаєвськ.

Обстріл Богданівки Знову гатять по мирному населенню.Вчора російські окупаційні війська обстріляли мирне село Богданівка Волноваського району Донецької області. Терористи здійснили 40 пострілів артилерійськими снарядами 122 та 152 міліметри. Постраждало два будинки, у яких живуть літні жінки. Також осколками було пошматовано машину швидкої допомоги, яка належить медикам 93-ї ОМБрПошкоджені лінії електропередач. Нині бійці 93-ї бригади відновлюють електропостачання у селі. Про вчорашній обстріл селища Гранітного дивіться наше відео за посиланням https://bit.ly/2scaSPl#93ОМБр #ООС #війна #терористичний_акт #Богданівка #обстріл Опубліковано 93-тя ОМБр 25 травня 2018 р.

Загалом, очікується посилення активності в південному районі Донецької області, оскільки бойовикам не подобається активність ЗСУ. Але на обстріли бойовиків, українська армія відповідає на рівні. Про що свідчить наприклад, спалена БМП-1 росіян, з якої ті обстрілювати наші позиції. Та згорілий Урал з особовим складом і технікою росіян.

Але з артилерії 122-мм і 152-мм бойовики обстрілюють житлові квартали села Богданівка Волноваського району та околиці села Гранітне, в якому мешкає біля 2-х тисяч мирних мешканців, є школа і дитячий садок. Російські терористичні війська випустили 36 снарядів – майже повний боєкомплект Т-72.

Вчора по Гранітному били з танку Російські терористичні окупаційні війська продовжують ескалацію конфлікту на лінії зіткнення.Вчора окупанти били з танка по околицях села Гранітного. Там досі мешкає біля 2-х тисяч мирних мешканців, є школа і дитячий садок. Російські терористичні війська випустили 36 снарядів – майже повний боєкомплект Т-72. Обстріл тривав годину – з 18 по 19 годин. 125-міліметрові снаряди падали у небезпечній близькості до будинків селян, а в деяких оселях ударними хвилями від розривів повибивало шибки. На щастя протягом обстрілу, ніхто з жителів і оборонців селища не постраждав.«Вогонь загарбники вели по краю Гранітного. У тій місцевості жодних позицій 93-ї бригади немає. Обстріли суттєво поруйнували одну зі стін будівлі старої ферми», – каже боєць 93-ї ОМБр Сергій.«Вибухи чутно було дуже добре. Такого вже давно не було», – каже місцевий житель Ігор Попов.«Бахало дуже гучно, що аж вікна деренчали. Але ми не ховалися, бо підвала в нас немає», – розповідає місцева жителька Варвара Кузнєцова.#93ОМБр #ООС #війна #терористичний_акт #Гранітне #обстріл Опубліковано 93-тя ОМБр 24 травня 2018 р.

Вогонь загарбники вели по краю Гранітного. У тій місцевості жодних позицій 93-ї бригади немає. Обстріли суттєво поруйнували одну зі стін будівлі старої ферми.

Останній дзвоник у підвалах Журналісти каналу ICTV завітали до прифронтового селища Гранітне та на власні очі побачали наслідки терористичного акту скоєного російськими окупаційними військами проти мирних мешканців села.Детальніше дивіться у репортажі Дениса Розенкова#93ОМБр #війна #ООС #теракт #обстріл #Донеччина #Гранітне Опубліковано 93-тя ОМБр 26 травня 2018 р.

Росіяни дуже гостро реагують на зміни і дії української армії і українського військового керівництва. Вони загострюють ситуацію, посилюють обстріли, збільшують прицільність, наражають на небезпеку цивільне населення – як реакція на розмови про введення миротворчих військ, зміну формату операції.

Фіксацію таких дій окупаційних військ робить місія ОБСЄ. До речі, яка цього тижня також потрапила під обстріл з боку бойовиків. Військова розвідка України говорить про те, що представники місії чудово розуміють, що їхній роботі здійснюють протистояння. А не допускають бойовики ОБСЄ туди, куди вони не хочуть, щоб вони потрапили. Це райони скупчення техніки, перегрупування військ, райони розташування вогневих позицій і техніки, яка згідно Мінських домовленостей, повинна бути відведена.

Командування ООС щодня фіксує кількість знищення живої сили бойовиків, а також їхньої техніки. Проте, минулого тижня загинуло троє український військових, 23 отримали поранення і троє з них померли від отриманих травм вже в лікарні.

Дар’я Бура

ФОТО: facebook.com/pressjfo.news