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Порошенко: Торгівля США і України зросла вчетверо

Протягом останнього року обсяг торгівлі між Україною та США збільшився вчетверо.

Президент Петро Порошенко заявив, що протягом останнього року обсяг взаємної торгівлі між Україною та США зріс вчетверо, передає Укрінформ.

– У Сполучених Штатах Америки у мене відбулася зустріч з Президентом США Дональдом Трампом, міністром торгівлі, державним секретарем, де ми домовилися різко збільшити співпрацю з США. Сьогодні ми вже можемо сказати, що тільки за останній рік обсяг нашої взаємної торгівлі та інвестицій збільшився вчетверо, – сказав Порошенко.

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До слова, президент України Петро Порошенко заявив, що знає, як забезпечити мир і звільнити Україну від агресора в наступні 5 років.

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