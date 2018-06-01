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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 1 червня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 1 червня, буде сонячною та без опадів.

За прогнозами Укргідрометцентру, 1 червня в Україні буде без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасний дощ і гроза.

Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с, вдень у Приазов’ї місцями пориви 15-18 м/с.

Температура у східних, Чернігівській, Сумській і Полтавській областях вночі 4-9°, вдень 16-21°.

Читайте: Посушливо та спекотно: погода на червень в Україні

На решті території вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-18°, вдень 20-25°. На Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 29°.

У Києві без опадів. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Ми також писали, якою буде погода в Україні на вихідні – 2 та 3 червня.

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