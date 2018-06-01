Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 1 червня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 1 червня, буде сонячною та без опадів.
За прогнозами Укргідрометцентру, 1 червня в Україні буде без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасний дощ і гроза.
Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с, вдень у Приазов’ї місцями пориви 15-18 м/с.
Температура у східних, Чернігівській, Сумській і Полтавській областях вночі 4-9°, вдень 16-21°.
Читайте: Посушливо та спекотно: погода на червень в Україні
На решті території вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-18°, вдень 20-25°. На Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 29°.
У Києві без опадів. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.
Ми також писали, якою буде погода в Україні на вихідні – 2 та 3 червня.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+