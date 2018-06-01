РФ програла інформаційну війну з MH17. На кого Путін звалить провину

Росія програла інформаційну війну щодо збитого над Донбасом MH17 і тепер, швидше за все, звалить всю провину на ватажків “ЛДНР”.

Таку думку в ефірі радіо Эхо Москвы висловив російський журналіст Олександр Невзоров.

– Я просто хочу пояснити, що треба було зробити, звичайно. У цьому випадку треба було швиденько знайти крайніх і повісити на них всю відповідальність за злочин, тому що все можна завжди пояснити чиєюсь дурною самодіяльністю. Тим більше, що захопили Донбас кримінальники – це все одно витратний матеріал, від якого рано чи пізно доведеться позбавлятися. І зараз з’явилася можливість позбутися від них красиво і з дуже великою користю, – вважає він.

За його словами, Кремль міг би здати лідерів бойовиків міжнародним органам, тоді у нього з’являється “хоч якийсь шанс вийти сухим із ​​води”.

Читайте: Катастрофа МН17: НАТО і ЄС закликали РФ взяти на себе відповідальність

Як повідомлялося, Нідерланди та Австралія висунули офіційні звинувачення Росії у причетності до катастрофи малайзійського Boeing.