Народний депутат України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка з початку цього року опікується вихованцями Кремінської школи-інтернату, що на Луганщині.

Батьків деяких із цих діток з особливими потребами позбавили батьківських прав, а деякі батьки залишилися на окупованій території, повідомляє прес-служба депутата.

– Кожному з них не вистачає уваги і батьківського тепла. Переконався в цьому особисто, коли в лютому спільно з волонтерським центром Надія відвідували інтернат і привозили діткам іграшки, продукти та одяг. Тоді діти влаштували для нас дивовижний концерт і ми побачили, наскільки вони талановиті та обдаровані. Вони зворушили мене своїм відвертим спілкуванням та неймовірними виступами.

Саме того дня пообіцяв їм, що навесні привезу їх на екскурсію до Києва. Хочу, щоб ці дітлахи розширювали свій світогляд, ставили собі високу мету і обов’язково досягали її, – зауважив Сергій Рибалка.

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Сергій Рибалка: Ми обов’язково продовжимо піклуватися про цих діток і дарувати їм свою увагу та тепло / 4 фотографии

Народний обранець дотримав свого слова і нещодавно організував для цих дітлахів поїздку до Києва.

– Зробив подарунок для діток із Луганщини і показав їм Київ. Провели для них екскурсію історичними пам’ятками Києва, до зоопарку, а також до парламенту. Діти також поспілкувалися з лідером нашої фракції Радикальної партії Олегом Ляшком, який подарував їм пам’ятні подарунки і дав життєві настанови. Переконаний, що чужих дітей не буває! Тому ми обов’язково продовжимо піклуватися про цих діток і дарувати їм свою увагу та тепло, – сказав Сергій Рибалка.

Депутат вважає, що було б чудово, якби кожен політик, бізнесмен, громадський діяч взяв під свою опіку хоча б один дитячий будинок або інтернат і взяв шефство над знедоленими дітьми.

– Це дасть нам усім більше впевненості у кращому майбутньому для всієї країни, зміцнить віру в людяність та доброту, – резюмував він.

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