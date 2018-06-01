Що зміниться з 1 червня 2018: ціни, тарифи, комуналка

В Україні у червні 2018 може зрости ціна на газ для населення, а також посилиться відповідальність за несплату боргів за комунальні послуги.

Що зміниться в Україні з 1 червня і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна сфера

Може зрости ціна на газ для населення. Кабінет міністрів України ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення до 1 червня. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду 28 березня без обговорення.

Відповідальність за непогашену комунальну заборгованість стане більш жорсткою. З 10 червня 2018 року набуває чинності Закон України Про житлово-комунальні послуги, в рамках якого відповідальність споживача за непогашену заборгованість стане більш жорсткою. Закон передбачає нарахування пені за кожний день її прострочення, обмеження та припинення надання послуги в цілому.

З 1 червня посвідка на проживання видаватиметься у формі ID-карти. Уряд затвердив новий зразок бланка посвідки на постійне проживання та порядок її оформлення і видачі.

Що з доларом і бензином

Курс долара може змінитися на користь гривні. У найближчі кілька місяців усі фактори будуть на боці української національної валюти. Так, зростають ціни на сировинних ринках, закінчився опалювальний сезон, збільшуються експортні виручки аграріїв. Єдине, що може зупинити ревальвацію гривні – “погані” новини від МВФ.

Пальне може подорожчати через зростання цін на нафту.

– Якщо нафта продовжить дорожчати, то і підвищені ціни на паливо не змусять себе чекати.

Ринок змінюється дуже швидко. Дійсно, ці події зі здорожчанням нафти для нас як для країни-імпортера нафтопродуктів – не дуже хороша новина.

Ми будемо змушені дублювати це підвищення, закуповувати за новими цінами, – коментує Фактам ICTV директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Читайте: Кому вигідна дорога нафта і прогноз цін на бензин в Україні

Нацбанк

Нацбанк з 1 червня почне впровадження нового нормативу для банків – коефіцієнта покриття ліквідністю. LCR відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності, характерних для кризових періодів, коли відбувається значний відплив коштів клієнтів.

Освіта

З 1 червня Міносвіти планує здійснювати ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів виключно в електронному вигляді. Ліцензійні справи реєструватимуться у порядку надходження їх до Міносвіти згідно з електронною чергою.

Кабінет міністрів України збільшив преміальні Всеукраїнського конкурсу Учитель року – переможці отримуватимуть по п’ять мінімальних заробітних плат. Постанова набирає чинності з 1 червня 2018 року.

Зв’язок

Укрпошта має намір запустити пілотний проект пересувного відділення з 1 червня. Перший пілотний проект поїде на Чернігівщину.

Кабмін погодив з 1 червня старт пілотного проекту з мультимодальних переміщень транзитних відправлень Укрпоштою.

Київ

У столиці вже з 1 червня можуть підняти тарифи на холодну воду. Розцінки можуть зрости трохи більше ніж на гривню – до 16,7 грн/куб. м.

Київ організував роботу шкільних і мовних таборів. З 1 червня почнуть роботу 76 шкільних таборів і 143 мовних таборів, які організувала КМДА.

З 1 червня ремонтна бригада приступить до реконструкції Шулявського мосту.

Порада! Влада Києва збирається з 14 липня вдвічі підняти вартість проїзду на громадському транспорті. Є сенс подбати про проїзні у червні.

Регіони

У Харкові з 1 червня вводять нові тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Середній розмір квартплати зросте з 2,83 грн до 3,4 грн за 1 кв. м.

З 1 червня на Львівщині маршрутки стануть платними для всіх. Це пов’язано з введенням адресної монетизації пільг для всіх соціальних категорій пасажирів.

До слова, читайте також про те, що змінилося в Україні з 1 травня 2018 року.