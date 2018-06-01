Спецоперація “вбивство Бабченка”: в Угорщині підтримали Україну

Посол пояснила партнерам в Угорщині потребу України у проведенні спецоперації із затримання організаторів замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.

– У захисті своєї землі та людей від зовнішньої агресії Україна стоїть на боці справедливості та міжнародного права. Тому абсолютно недоречні окремі спроби провести паралелі між ситуацією з Бабченком та російською пропагандою, – заявила посол України в Угорщині Любов Непоп.

Вона зауважила, що вчора мала низку нагод обговорити з угорськими та іноземними представниками в Будапешті питання запобігання спроби вбивства журналіста.

Зокрема, вона ознайомила їх з ходом операції та закликала сприяти в мобілізації міжнародної підтримки для посилення санкцій проти Росії задля звільнення українських політв’язнів.

В результаті іноземні партнери повністю усвідомили, що Україна мала право у цій ситуації захищатися проти російської гібридної війни.

Раніше Факти ICTV писали, що Шевченківський районний суд міста Києва назвав прізвище підозрюваного у замаху на Аркадія Бабченка.