Справа Бабченка: 30 потенційним жертвам нададуть охорону

Генпрокуратура має повний список 30 людей, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд із Аркадієм Бабченком. Кожному з них нададуть охорону.

Про це генпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

– У нас є цей список. Зараз цей список знаходиться в руках СБУ, і всі люди, які в ньому перераховані, отримають належну охорону від тих, хто замовив їхню смерть, – зауважив генпрокурор.

Читайте: Бабченко стане громадянином України Раніше стало відомо, що організатор замаху на журналіста Аркадія Бабченка планував усунути 30 осіб на території України. Завдяки інсценуванню вбивства Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти.