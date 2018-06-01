PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Справа Бабченка: у підозрюваного в організації "вбивства" провели обшуки/

Справа Бабченка: у підозрюваного в організації “вбивства” провели обшуки

У підозрюваного в організації “вбивства” журналіста Аркадія Бабченко провели обшуки.

СБУ провела обшуки у підозрюваного в організації “вбивства” журналіста Аркадія Бабченко Бориса Германа і вилучила у нього телефон, повідомляють Українські новини.

– Обшуки проводились. Нічого незвичайного не вилучалося. Його телефон вилучили, – сказав адвокат підозрюваного Євген Солодко.

За його словами, обшуки проводилися не сьогодні. Зокрема, пройшли обшуки на підприємстві з виготовлення зброї Шмайсер.

Читайте: Хто охоронятиме Аркадія Бабченко

Адвокат додав, що планує подати апеляцію на арешт Германа наступного тижня.

До слова, російський журналіст Аркадій Бабченко припускає, що російські спецслужби не заспокояться і готуватимуть новий замах.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка