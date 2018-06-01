Справа Бабченка: у підозрюваного в організації “вбивства” провели обшуки

У підозрюваного в організації “вбивства” журналіста Аркадія Бабченко провели обшуки.

СБУ провела обшуки у підозрюваного в організації “вбивства” журналіста Аркадія Бабченко Бориса Германа і вилучила у нього телефон, повідомляють Українські новини.

– Обшуки проводились. Нічого незвичайного не вилучалося. Його телефон вилучили, – сказав адвокат підозрюваного Євген Солодко.

За його словами, обшуки проводилися не сьогодні. Зокрема, пройшли обшуки на підприємстві з виготовлення зброї Шмайсер.

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Адвокат додав, що планує подати апеляцію на арешт Германа наступного тижня.

До слова, російський журналіст Аркадій Бабченко припускає, що російські спецслужби не заспокояться і готуватимуть новий замах.