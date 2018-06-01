PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Ялті окупанти обгородили пляж колючим дротом/

У Ялті окупанти обгородили пляж колючим дротом

У четвер, 31 травня, у популярному курортному містечку Ялті, що окуповане Російською Федерацією, закрили пляж від туристів та відпочивальників.

Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

– Ялта. 31 травня, пляж закрили і по верху розтягнули колючий дріт. Їжак ще потрібен протитанковий. Від туризму, – йдеться у підписі до фото.

image image
У Ялті окупанти обгородили пляж колючим дротом / 2 фотографии

Як видно на одному з фото, території закритого пляжу нібито є об’єктом Міністерства оборони Росії. Також зазначається, що “пляж технічно не облаштований”, “рятувальний пост не працює”, а “купання заборонено”.

Читайте: Окупанти в Криму хочуть безвіз і придумали свою схему

Нагадаємо, мережу обурили знімки розкрадання піску з пляжу в Криму.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка