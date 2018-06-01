У четвер, 31 травня, у популярному курортному містечку Ялті, що окуповане Російською Федерацією, закрили пляж від туристів та відпочивальників.
Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.
– Ялта. 31 травня, пляж закрили і по верху розтягнули колючий дріт. Їжак ще потрібен протитанковий. Від туризму, – йдеться у підписі до фото.
У Ялті окупанти обгородили пляж колючим дротом / 2 фотографии
Як видно на одному з фото, території закритого пляжу нібито є об’єктом Міністерства оборони Росії. Також зазначається, що “пляж технічно не облаштований”, “рятувальний пост не працює”, а “купання заборонено”.
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Нагадаємо, мережу обурили знімки розкрадання піску з пляжу в Криму.
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