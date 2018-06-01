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Велика втрата. У госпіталі Дніпра померли двоє військових

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова 31 травня померли двоє військовослужбовців, які дістали тяжкі поранення на Донбасі.

Про це повідомила у Facebook радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Зокрема, за її словами, вчора зупинилося серце бійця 24-ї бригади Юрія Довганика, якому було 47 років. Він отримав осколкове поранення під час ворожого обстрілу 22 травня.

Того ж дня помер 34-річний військовослужбовець 92-ї бригади Костянтин Гранов. 27 травня його поранив у голову ворожий снайпер.

– Вічна пам‘ять загиблим Героям! Поранення голови були несумісними з життям, лікарі боролися до останньої хвилини, – написала Губа.

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За даними штабу ООС, за останню добу  бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню. Троє бійців ЗСУ зазнали поранень.

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