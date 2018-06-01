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Вторгнення в Україну стане початком швидкого краху РФ – експерт

Росія навряд чи влаштує широкомасштабну військову кампанію проти України.

Про це військовий журналіст, координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив виданню Апостроф.

– Початок широкомасштабної агресії проти України означатиме подальший крах Російської Федерації, причому досить швидкий, – говорить Машовець.

За його словами, Росії не вдасться здобути військову перемогу. Єдиний вихід для неї – діяти зсередини України.

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– Військовий чинник можна використовувати лише як один з факторів допомоги для політичного методу. Військовий чинник міг зіграти в 2014 році – і то в обмеженому масштабі. У 2018-му і в наступних це закінчиться для Росії плачевно. Широкомасштабна агресія взагалі можлива, якщо мова зайде про життя і смерть нинішнього режиму у Кремлі. Поки йому нічого не загрожує, – заявляє журналіст.

Нагадаємо, у Міноборони заявляли, що РФ будує угруповання, що можна використовувати для початку відкритої агресії проти України.

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