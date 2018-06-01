Як отримати громадянство України та який іспит буде обов’язковим

В Україні введуть сертифікаційний іспит з української мови для отримання громадянства іноземцями. Це один із пунктів державної цільової програми на 2018-2028 роки, спрямованої на всебічний розвиток державної мови.

Президент Петро Порошенко затвердив її своїм указом №156/2018 від 31 травня.

Факти ICTV також вирішили дізнатися, що ще потрібно іноземцям, аби отримати громадянство України.

Загалом слід відповідати таким вимогам:

визнати Конституцію України; безперервно проживати на території держави не менше 5 років (2 років, за умови наявності чоловіка чи дружини – громадянина України); вільно володіти українською мовою; мати кошти на власне утримання.

Документи для отримання громадянства України:

заява;

три фотографії;

декларація про те, що особа не має іноземного громадянства, або ж письмове зобов’язання припинити таке громадянства у майбутньому;

копія імміграційного дозволу;

копія документа, що посвідчує місце проживання в минулому;

свідоцтво про шлюб;

документальне підтвердження фінансового становища за останніх 6 місяців (якщо такий документ був виданий в іноземній державі, його треба легалізувати, перекласти і завірити у нотаріуса).

Громадянство України надається спеціальною комісією, заснованою при Президентові України, і тільки після його указу.

Особи, засуджені за вчинення злочинів в Україні і тяжких злочинів на території інших держав, а також особи, обвинувачені в геноциді та інших злочинах проти людства, не можуть отримати українське громадянство.

Отримання громадянства триває в середньому до 1 року. Але для осіб, які мають серед прямих родичів громадян України або раніше перебували в громадянстві, застосовується прискорена процедура, що триває 1 місяць.

Документи для отримання громадянства України разом із заявою подаються в міграційну службу. Список документів залежить від підстав для отримання громадянства.

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До речі, Україна посіла 80-е місце з 209 у рейтингу найпривабливіших громадянств світу. За рік країна піднялася на 19 позицій завдяки запровадженню безвізового режиму з країнами Євросоюзу.