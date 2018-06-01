Зовнішність – не головне. Особливості індустрії українських конкурсів краси

В Києві обрали переможницю конкурсу Міс Київ. Конкурс неофіційно дає старт сезону beauty-змагань в Україні. Факти ICTV розібрались, чим вирізняються вітчизняні конкурси і чи є секрет перемоги.

Цьогоріч конкурсу Міс Київ виповнюється тридцять років. Цього разу конкурсантками стали чотирнадцять учасниць не лише зі столиці, а й з інших міст України. Перемога дісталась дівчині з Київщини. Її виборола вісімнадцятирічна студентка Київського національного торгово-економічного університету Анжеліка Холоімова. Далі дівчина представлятиме столицю на конкурсі Міс Україна.

Участь у змаганнях безкоштовна. Це – один з небагатьох випадків, коли дівчата не витрачають власних коштів на костюми та підготовку. Загалом же, щоб участь була результативною і принесла якщо не перемогу, то номінацію точно, дівчатам необхідно постійно інвестувати в себе гроші та час.

Професія: учасниця конкурсів краси

Конкуренція в українських змаганнях, де обирають найгарніших дівчат, чимала. У тому ж конкурсі Міс Київ подали заявку на участь близько трьох тисяч бажаючих. Через кількість анкет, двічі падав сайт конкурсу, говорять організатори. Тож роль учасниці – вже свого роду підтвердження статусу красуні. Самі ж дівчата говорять, щоб досягти більшого, лише зовнішніх даних замало.

Яніна Рибалко з Києва має за плечима кілька конкурсів краси. Підготовка до конкурсу тривала два тижні. Однак, за словами Яніни, успішну участь у конкурсах краси може забезпечити лише постійні розвиток, робота над собою та фінансові інвестиції.

Всі кажуть, що красунею бути легко. Ні, це важко. Грошей на це потрібно чимало, тому що тренди змінюються. Одну сукню двічі на заходи одягати ти не можеш. Постійно необхідний професійний макіяж. Навіть на конкурсах, де є візажисти, якщо ти хочеш добре виглядати, краще винаймати свого спеціаліста, який знає твої особливості, – констатує учасниця.

Ще один аспект – активна участь у суспільному житті і необхідність не дати представникам української індустрії конкурсів краси забути про себе. Треба завжди бути публічною, говорить дівчина. Хоча перемогу отримати на Міс Київ Яніна не змогла, участь тут для дівчини – трамплін перед найбільшим конкурсом Міс Україна. Своє майбутнє дівчина бачить на сцені і мріє про кар’єру оперної співачки.

Національні особливості

Незважаючи на улюблений стереотип слов’янських жінок про те, що вони найкрасивіші, перемогу на всесвітньому рівні їм отримати поки що не вдалось. Перший конкурс краси у світі відбувся ще у 19-му столітті. За 130 років історії змагань, українки жодного разу не ставали на п’єдестал переможниці. Найуспішнішою серед сучасних вітчизняних титулованих красунь стала Олександра Ніколаєнко. Вона увійшла до десятки найвродливіших учасниць у 2001-му році. Після знайомства з власником конкурсу Дональдом Трампом та одруження з його бізнес-партнером Філом Раффіном, стала власницею конкурсу Міс Україна-Всесвіт. В останні роки українки кілька разів входили до десятки і навіть п’ятірки найкращих.

Загалом, серед переможців конкурсів краси завжди одні й ті ж самі країни. Їх близько двох десятків. Частково таку тенденцію можна пояснити інтересами самих організаторів конкурсів, вважає Міс Україна та Міс Київ Сергій Матяш:

Можливо, якась політика організаторів. Адже це приватний бізнес. Можливо, якісь критерії індустрії конкурсів, які існують в країнах Латинської Америки, яка часто перемагає. Там конкурси неабияк популярні, як і в США, до речі. В Індії дуже популярні конкурси. І вони часто перемагають.

Рівень конкурсів

Зараз конкурси краси дуже популярні, як в Україні, так і на світовому рівні. Міряються красою чи не з пелюшок. В Америці дитячі конкурси краси – ціла індустрія з шаленою конкуренцією. Відомий випадок, коли заради перемоги учасниці її мати вколола восьмирічній дитині ботокс в обличчя. Не менш популярні конкурси серед заміжніх (Місіс Всесвіт), бабусь та представниць різних професій.

Однак участь у таких вузьких змаганнях – це радше розвага, влаштована задля власної реклами спонсорами конкурсів. Тож говорити про серйозний подальший розвиток у конкурсній індустрії учасниць цих змагань не доводиться.

Мотиви учасниць

На питання, чому дівчата сотнями та тисячами штурмують своїми анкетами організаторів конкурсів краси, працівники індустрії відповідають по-філософськи. Ведучий Міс Київ Юрій Іванисько вважає, участь в подібних конкурсах – в жіночій природі. Мовляв, кожна учасниця мріє бути найкрасивішою. Однак, якщо звернутись до біографії вже титулованих українок, можна зрозуміти, чому молоді дівчата приділяють час та витрачають гроші на участь у конкурсах. Найкрасивіші українки отримують чимало привабливих пропозицій роботи. Нерідко працюють на телебаченні. Кар’єру тут зробили вже згадана Олександра Ніколаєно (Міс Україна 2001), Інна Цимбалюк (Міс Україна Всесвіт 2006) та Ксенія Кузьменко (Міс Україна 1997). Допомагає титул красуням і в особистому житті. Після здобуття перемоги більшість знаходить своїх майбутніх чоловіків серед відомих підприємців та політиків.

Хто перемагає

В Україні живе стереотип про корумпованість сфери конкурсів краси. Купити собі корону та титул найкрасивішої – прерогатива регіональних конкурсів, говорить Сергій Матяш. Що ж стосується серйозних змагань, переможниці яких потім представляють Україну закордоном, це швидше виняток. Адже ціна фіналу національних конкурсів коштує чимало. Наприклад, організація Міс Україна 2017 обійшлась у пів мільйона доларів. Тож ризикувати такими коштами оргкомітети зазвичай не поспішають.

Журі обирає переможниць, зважаючи на світові тенденції та запити, які диктує індустрія. Відсутність поки що ж перемог українок, називають суб’єктивність журі, яка існує усюди та відсутність досвіду у наших учасниць. Адже досвід останніх років говорить, що перемога – за системністю. Майбутня Міс має не лише бути гарною. За місяць, що дівчина живе з конкурентками під час підготовки до, наприклад, Міс Світу, вона має довести, що має яскраву особистість та вміє себе поводити на публіці. Всі ці речі, що не мають стосунку до зовнішності, відіграють чималу роль під час прийняття рішення журі.

Тож шанси у наших дівчат на перемогу є. Так говорять представники конкурсів краси. Головне – це готовність працювати над собою та змінюватись відповідно до світових запитів.

Яна Семенюк

Фото: Информатор