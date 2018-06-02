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Бойовики обстріляли прикордонний наряд зі стрілецької зброї

Бойовики обстріляли зі стрілецької зброї прикордонний наряд на Кугуарі в КПВВ Майорське, що в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Кугуар

Вранці 2 червня перед початком здійсненням контролю осіб і транспортних засобів у КПВВ Майорське був обстріляний прикордонний наряд, повідомляє ДПСУ.

Прикордонники здійснювали доставку змін прикордонних нарядів до КрП і КПВВ автомобілем Кугуар.

Коли прикордонні наряди були доставлені до місць несення служби, а автомобіль повертався до КПВВ, бойовики обстріляли бронемашини зі стрілецької зброї.

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Ніхто з військовослужбовців  не постраждав. Броня захистила від куль, що влучили в автомобіль.

У цей час цивільних осіб у контрольному пункті не було, особовий склад перебував у бліндажах.

Нагадаємо, вчора бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти тричі застосовували важке озброєння.

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