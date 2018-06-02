Бойовики стріляють із важкого озброєння, є поранений

Минулої доби бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували важке озброєння. Один український воїн зазнав поранення.

Упродовж минулої доби бойовики продовжували випробовувати на міцність оборону захисників Кримського, Світлодарська та Маріуполя.

Наші війська вели активну оборону та адекватно відповідали на дії противника, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

У районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині, а також на Горлівському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке та Луганське ворог вдавався до провокацій, відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Вогневі точки противника були швидко подавлені.

Читайте: Вторгнення в Україну стане початком швидкого краху РФ – експерт

У районі Авдіївки та на інших напрямках відзначається застосування окупантами снайперів.

Наші підрозділи вживають низку контрснайперських заходів, не допускаючи активізації снайперського вогню противника.

Активні бойові дії продовжують тривати в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль і Широкине.

Противник двічі застосовував на цьому напрямку важке озброєння – 122-мм артилерію та 82-мм міномети.

Читайте: Новий режим роботи КПВВ на лінії розмежування

Один боєць ЗСУ зазнав поранення, його оперативно доставили до шпиталю. Упродовж поточної доби втрат наших військ немає.

За даними розвідки, трьох окупантів було знищено, ще двох – поранено.

Сьогодні (2 червня. – Ред.) о 6.10 ранку бойовики обстріляли зі стрілецької зброї КПВВ Майорське. Постраждалих немає.