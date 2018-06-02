PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Обстрілюють снарядами і мінами: бойовики випалюють житлові будинки у Південному/

Обстрілюють снарядами і мінами: бойовики випалюють житлові будинки у Південному

Житлові квартали Південного на Донеччині бойовики обстрілюють снарядами та мінами, через що виникають пожежі. Зокрема, в районі Чигирі згоріли 9 будинків.

Гасити пожежі неможливо, а доступ транспорту відсутній, через те, що дорога прострілюється бойовиками.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство тимчасово окупованих територій.

– Окупаційні війська випалюють будинки цивільних мешканців, аби змусити їх залишити селище. Використовуються освітлювальні снаряди й міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку, — йдеться в повідомленні.

У відомстві відзначають, що поранених чи маломобільних у Південному наразі немає.

image image
Обстрілюють снарядами і мінами: бойовики випалюють житлові будинки у Південному / 2 фотографии

Читайте: Війна на Донбасі: опубліковані нові докази російської агресії

Нагадаємо, що сьогодні вранці перед початком здійсненням контролю осіб і транспортних засобів у КПВВ Майорське був обстріляний прикордонний наряд.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка