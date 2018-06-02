Житлові квартали Південного на Донеччині бойовики обстрілюють снарядами та мінами, через що виникають пожежі. Зокрема, в районі Чигирі згоріли 9 будинків.

Гасити пожежі неможливо, а доступ транспорту відсутній, через те, що дорога прострілюється бойовиками.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство тимчасово окупованих територій.

– Окупаційні війська випалюють будинки цивільних мешканців, аби змусити їх залишити селище. Використовуються освітлювальні снаряди й міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку, — йдеться в повідомленні.

У відомстві відзначають, що поранених чи маломобільних у Південному наразі немає.



Обстрілюють снарядами і мінами: бойовики випалюють житлові будинки у Південному / 2 фотографии

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Нагадаємо, що сьогодні вранці перед початком здійсненням контролю осіб і транспортних засобів у КПВВ Майорське був обстріляний прикордонний наряд.