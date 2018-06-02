Житлові квартали Південного на Донеччині бойовики обстрілюють снарядами та мінами, через що виникають пожежі. Зокрема, в районі Чигирі згоріли 9 будинків.
Гасити пожежі неможливо, а доступ транспорту відсутній, через те, що дорога прострілюється бойовиками.
Про це у Twitter повідомляє Міністерство тимчасово окупованих територій.
– Окупаційні війська випалюють будинки цивільних мешканців, аби змусити їх залишити селище. Використовуються освітлювальні снаряди й міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку, — йдеться в повідомленні.
У відомстві відзначають, що поранених чи маломобільних у Південному наразі немає.
Обстрілюють снарядами і мінами: бойовики випалюють житлові будинки у Південному / 2 фотографии
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Нагадаємо, що сьогодні вранці перед початком здійсненням контролю осіб і транспортних засобів у КПВВ Майорське був обстріляний прикордонний наряд.
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