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Олег Ляшко одружився

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко офіційно одружився з Росітою Сайранен. Пара розписалася у столичному РАЦСі.

Олег Ляшко одружився

Про одруження Олег Ляшко написав у своєму Facebook.

– Нова українська сім’я. Більше щасливих сімей і дітей у нашій рідній найкращій Україні! – написав Ляшко.

Пара розписалася у столичному РАЦСі.

Наречена на весілля одягла червону сукню, а народний депутат підібрав такого ж кольору краватку.

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Олег Ляшко одружився / 2 фотографии

До слова, за кілька годин до весілля Олег Ляшко опублікував відео, на якому вони з Росітою співають у караоке пісню Ах эта свадьба пела и плясала.

– Наречена до весілля готова, – прокоментував він.

Нагадаємо, Олег Ляшко та Росіта вирішили оформити свої стосунки після 20 років спільного життя.

Фото, відео: Олег Ляшко

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