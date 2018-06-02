Лідер Радикальної партії Олег Ляшко офіційно одружився з Росітою Сайранен. Пара розписалася у столичному РАЦСі.
Про одруження Олег Ляшко написав у своєму Facebook.
– Нова українська сім’я. Більше щасливих сімей і дітей у нашій рідній найкращій Україні! – написав Ляшко.
Пара розписалася у столичному РАЦСі.
Наречена на весілля одягла червону сукню, а народний депутат підібрав такого ж кольору краватку.
Олег Ляшко одружився / 2 фотографии
До слова, за кілька годин до весілля Олег Ляшко опублікував відео, на якому вони з Росітою співають у караоке пісню Ах эта свадьба пела и плясала.
– Наречена до весілля готова, – прокоментував він.
Нагадаємо, Олег Ляшко та Росіта вирішили оформити свої стосунки після 20 років спільного життя.
Фото, відео: Олег Ляшко
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