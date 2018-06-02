Порошенко та Помпео обговорили Північний потік і санкції проти РФ

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США Майком Помпео.

Про це повідомляє прес-служба АП.

Петро Порошенко та Майк Помпео обговорили зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони.

Президент подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Також були обговорені виклики безпеки в результаті реалізації проекту Північний потік-2.

Крім того, Петро Порошенко та Майк Помпео скоординували позиції в контексті оприлюднення висновків розслідування збитого літака рейсу МН17 та наголосили на важливості продовження санкційної політики проти Росії.

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Президент України наголосив на важливості продовження тиску на Росію для звільнення всіх українських заручників.

Петро Порошенко поінформував про хід реформ в Україні у контексті співпраці з МВФ, в тому числі про процес формування ефективної антикорупційної інфраструктури.

Президент запросив Майка Помпео відвідати Україну з візитом.