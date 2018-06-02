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Росія стягнула до кордону з Україною колону військової техніки

У Ростовській області РФ біля кордону з Україною зафіксували нову колону військової техніки. У мережі з’явилося відео.

Група Інформаційний спротив опублікувала відео, яке свідчить про подальше накопичення військової техніки Росії у прикордонних з Україною регіонах.

– Російські окупанти не відмовляються від своїх планів щодо подальшої агресії щодо України, – йдеться у повідомленні.

Кадри зняті в Ростовській області біля неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

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Раніше експерт заявив, що Росія навряд чи влаштує широкомасштабне вторгнення в Україну, оскільки це стане початком швидкого її краху.

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