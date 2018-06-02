На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку режисера Олега Сенцова та інших незаконно ув’язнених у Росії українців.

На Майдані Незалежності відбулася акція і флешмоб на підтримку режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів, яких незаконно утримують за гратами в Росії та окупованому Криму.

У заході взяли участь близько тисячі осіб.







#SaveOlegSentsov: у Києві пройшла акція на підтримку політв’язнів / 4 фотографии

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Учасники акції тримали в руках плакати з написами Free Sentsov (Свободу Сенцову), Save Oleg Sentsov (Вберегти Олега Сенцова), Freedom for all ukrainian prisoners (Свободу всім українським політв’язням).

Окремі активісти вийшли з плакатами, на яких зазначені прізвища чотирьох політв’язнів, що голодують.

Нагадаємо, акція є частиною глобальної кампанії #SaveOlegSentsov. Загалом акції підтримки українських політв’язнів пройдуть у понад 30 містах по всьому світу.